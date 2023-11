Részleteket árultak el arról, milyen körülmények között halt meg Matthew Perry

A színész holttestére szombaton Los Angeles-i otthonában bukkantak rá egy pezsgőfürdőben, a mentők már nem tudták újraéleszteni. A tűzoltók most közölték a The Mirror c. lappal, hogy a West Blue Sail Drive utcába riasztották az egységüket, ahol helyi idő szerint 16.07-kor "eszméletlen állapotban találtak egy felnőtt férfit a pezsgőfürdőben. Egy arrajáró húzta ki a fejét a víz alól, majd a pezsgőfürdő szélére támasztotta. A testet végül a kiérkező tűzoltók emelték ki".

Az első orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a színész még azelőtt meghalt, hogy az első mentőegységek a helyszínre értek. Az eset körülményeit a Los Angeles-i rendőrség és törvényszéki orvosszakértő vizsgálja.

Az említett "arrajáró" Perry asszisztense, aki a vízben megtalálta a színész holttestét. A történtek előtt két órát teniszezett, majd hazament pihenni. Miután az asszisztens megtalálta, kihívta a mentőket.

Mivel a víz alatt volt, a halálának legvalószínűbb oka fulladás, a boncolást viszont még nem végezték el, mivel először a hivatalok toxikológiai vizsgálatára várnak.

A nyomozók közölték, hogy meglátásuk szerint az idegenkezűség kizárható, és a helyszínen drogokat sem találtak. Az 54 évesen elhunyt színész korábban alkohol- és drogfüggőséggel is küzdött.

(Čas.sk)