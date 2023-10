Meghalt Matthew Perry, a Jóbarátok Chandlerje

A színészt 54 éves korában érte a halál.

Az amerikai média rendőrségi forrásokra hivatkozva számolt be a haláláról.

A színész holttestére szombaton Los Angeles-i otthonában bukkantak rá egy pezsgőfürdőben, a mentők már nem tudták újraéleszteni – közölték meg nem nevezett biztonsági források. A TMZ, amely elsőként számolt be Perry haláláról, azt is közölte, hogy a helyszínen nem találtak erőszakra utaló nyomokat, a színész valószínűleg megfulladt.

Még az Instagram közösségi oldalon tett utolsó bejegyzése is egy pezsgőfürdőben készült.

Perry 1969-ben született az amerikai Massachusetts államban, a Jóbarátok igazi fordulópontot jelentett a karrierjében, ő alakította Chanlder Binget. A sorozat tíz szériából állt, és 1994 és 2004 között volt látható. A Jóbarátok még ma is népszerű, különösen a streaming szolgáltatások fiatal nézői körében.

Perry két Emmy-jelölést is kapott a Jóbaarátokban nyújtott alakításáért, és további kettőt a The West Wingben nyújtott alakításáért. Ezenkívül Perry több filmben is feltűnt – például a Bolond szél fúj (1997) vagy a Bérgyilkos a szomszédom című filmben.

A színész évekig küzdött fájdalomcsillapító- és alkoholfüggőséggel, ezért többször is kezeléseken esett át. Ezekről a problémákról a Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című könyvében is olvashatunk. Az amerikai média szerint azonban a színész élettelen testének közelében sem drogot, sem gyógyszert nem találtak.

Topky/para