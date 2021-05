Őrület! Szétszedik a kommentelők Dér Henit emiatt a fotó miatt

Heni ugyanis pár nappal a szülés után egy étteremben evett a kedvesével, ezt pedig meg is osztotta a közösségi oldalán.

A fotó láttán a kommentszekciót elárasztották a cseppet sem hízelgő beszólások. Többek között ilyenek:

„Akárhogy is számolom, nem telt el egy hét a szülésed óta és már étterembe járkálsz? Ki van az újszülött babával? Gratula a hozzáállásodhoz, már most. Eddig ment a házhoz rendelés, most is mehetett volna. Nem, nem vagyok irigy, én voltam olyan sz.r anya, meg feleség, hogy még a császár után is főztem, stb. És nem, nem volt segítségem, bár lehetett volna. De a gyereket nem másoknak szüljük.”

„Na akkor most köpjél fel és állj alá, anyutest. Norbi update barátod és te megmondtátok, hogy okádék a hájas nő!!!!”

– utalt az egyik követő az énekesnő korábbi kijelentésére, miszerint egyetért Schobert Norbival abban, hogy amiatt mennek tönkre házasságok, mert a nők képtelenek lefogyni szülés után.

„Most is azt gondolod a döngő léptes botrányról, amit ezelőtt? Így, szülés után? Továbbra sem bántó a 'döngő léptek'? Meg hogy a párod majd nem kíván meg?”

Az énekesnő egyelőre nem reagált a kritikákra.

viaBlikk