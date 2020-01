Olyat kapott a celebektől Schobert Norbi, hogy azt nem teheti egykönnyen zsebre...

Sziasztok, döngő léptekkel megérkeztem a hálószobába a hetven kilómmal, a megrepedt hasammal, hét héttel a szülésem után. Itt van, tessék, a férjem még mindig imád és én vagyok a mindene

– kezdte élő videóját Tóth Gabi az Instagramon, amiben Schobert Norbert friss kijelentéseire reagált.

Azt mondja, büszke minden nőre és férfira, aki ezt végigcsinálta a feleségével. Szerinte ha ezt Schobert feltűnésből csinálta, az rossz reklám a termékeinek és senki se a férje miatt fogyjon a szülés után, hanem az egészsége miatt. Ha a férje emiatt másként néz valakire, akkor a férfi nem érdemli meg a nőt.

Azt mondja, minden pillanatát élvezi annak, ahogy kinéz, mert ez a test jelen helyzetben táplál egy életet, segíti őt abban, hogy életben maradjon, hogy kibírja ezt a mérhetetlen hatalmas frontális karambolt átélnek a nők a szüléskor. Jóban van magával, szereti magát, minden egyes testi hibával és azzal a tizenkét kilogramm plusszal, ami a szülés után rajta maradt.

"Norbikám, ez a te problémád, nagyon sajnálom, hogy még mindig ilyen komplexusokkal küzdesz, még ennyi év után is, hogy rendben vagy egészségügyileg, miután átélted a poklot"

– folytatta a videót utalva Schobert szívműtétjére.

Krausz Gábor : Szégyen, hogy 2020-ban egyáltalán van olyan lény, aki így gondolkozik

A sztárséf Instagram-posztban fejtette ki dühös véleményét, kicsit sem finomkodott a jelzőkkel:

"Ezúton szeretnék elnézést kérni minden nőtől azért, amit ez hímsoviniszta, nárcisztikus faszkalap kiböfögött két lowkarb kakaóslófasz között. Kikérem magamnak és azt hiszem valamennyi férfitársam nevében, ez csupán egyetlen degenerált ember megnyilvánulása, amivel nem tudok azonosulni és azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül. Szégyen, hogy 2020-ban egyáltalán van olyan lény, aki így gondolkozik. Ha pedig mégsem és csak figyelemfelkeltés, akkor pedig még nagyobb gyászfasz.

Férfiként, férjként, apaként, EMBERKÉNT kikérem magamnak!"

Csuti: Van egy határ, amit most nagyon átléptél, Norbi

Sokat gondolkodtam, hogy megírjam-e ezt a posztot, mert nyilván az volt a célja a videódnak, hogy beszéljenek róla, de megírtam, mert van egy határ amit most nagyon átléptél Norbi és annak ellenére írom ezt, hogy nagyon tisztelem és becsülöm amit elértél!

Elárulta, hogy egy együttműködésük azért nem jött létre, mert Schobert szerint Kulcsár Edina meghízott terhesen.

"Hol is kezdjem? Régebben volt egy együttműködésünk, amit ugye azért szüntettél meg idő előtt, mert szerinted Edina nagyon meghízott ( VÁRANDÓS VOLT), már akkor furcsálltam az emberi hozzáállásodat, de üzletileg el tudtam fogadni."

De igazán csak most jött el az a pont, amikor már nem bírta magát türtőztetni, hogy ne szólaljon meg róla.

"A mostani eszmefuttatásodtól viszont egyenesen felfordult a gyomrom! Én igenis -és szerintem ezt nagyon sok férfitársam nevében mondhatom-, hogy szerelemből kívánom a feleségemet most is amikor van rajta +12 kg. Sőt, +20-szal is kívántam! Felnőtt ember létedre, hogy mondhatsz ilyet, hogy “döngölő léptekkel érkezik meg a hálószobába”? Kínszenvedés? Nem, nem az! Sőt…elég álszent lenne a szerelem fogalma, ha csak a testiség számítana ahogyan azt te állítod! Réka teste gyönyörű és példaértékű -emelem kalapom amennyi melót beletett -és lehet mindannyian jobban jártunk volna ha egy olyan releváns személy fogalmaz meg ezzel kapcsolatban számottevő véleményt, aki túl van pár szülésen… és nem te! Fogadd el, hogy nem mindenkinek van rá ideje, lehetősége, motivációja vagy egyszerűen csak kedve mindent de mindent megtenni annak érdekében, hogy a várandóssága alatt megőrizze -idézem- “a lánykori súlyát”! Férfitársaim nevében kikérem magamnak az általánosított véleményed és én kérek elnézést a nőktől! Higgyétek el, nagyon sokan nem vagyunk ilyenek és nem így gondolkodunk ahogyan Norbi, akinek ezek szerint csak a testiség számít.

Még szerencse, hogy Réka nem így gondolkodik… remélem, hogy ez csak egy rosszul megfogalmazott figyelemfelkeltő valami akart lenni de félek, tévedek… További szép estét kívánok, megyek rendelek egy pizzát."

Dér Heni: Igazat kell adnom Schobert Norbinak

Az énekesnő hosszú posztban védte Schobert gondolatait.

"Emberek!! Egy pár gondolatot én is leírnék nektek:

1. Nem, nem támogat @norbi_schobert , mégis igazat kell adnom neki nagyon sok mindenben, ami elhangzott a live videóiban! 2. Nagyon sok mindent nem sikerült megérteni abból, amit próbált üzenni.. Rengeteg nebáncsvirág ember magára vette azokat a sorokat, amik nem is nekik szóltak.. 3. Itt nem a most szült édesanyákat vette górcső alá, hanem azokhoz szólt, akik évek óta plusz 20, 30 kg felesleggel élnek és közben elégedetlenkednek magukkal, s nem tesznek érte semmit!! Ez a férfiakra is vonatkozik!! 4. Nagyon sokan lusták kezdeni bármit az életükkel, de elsőként veszik sértésnek, ha valaki motiválni próbálja őket!! 5. Igen, nagyon várom már én is a várandós időszakot és lehet hogy én is dübbenve közelítem majd a hálószobát!!:)) De biztos vagyok benne, hogy a kisugárzásom megmarad, mert gyereknevelés mellett majd időt próbálok szakítani magamra is, és az igyekezetet értékelni fogja a párom is!! 6. Azok az emberek, akik most ekézik Norbit azt az időt, energiát guggolásba is fektethetnék és meglátják a változást!! 7. Nem idolokat kell követni, magadból igyekezz kihozni a maximumot!! Igen fáradságos, de megéri és édesebb lesz a munkád gyümölcse, ha nem műtétekkel és pszichológusokkal próbálod magad jobbá tenni!! 8. Rengeteg olyan szexi mamit tudnék példaként felhozni, akik nem genetikailag, hanem munkával tartják magukat gyerekek mellett kíváló formában!! 9. Csak elkezdeni nehéz, @norbi_schobert sem nézett ki mindig így, és ha neki és sok másnak sikerült, miért ne motiválhatna másokat!! 10. Nagyon sok olyan férfi ismerősöm lépett félre vagy hagyta ott a családját, mert a szeretett párja elengedte magát és nem is próbált jobban kinézni önmagához képest! 11. Nagyon sok női ismerősöm panaszkodott férjére, hogy otthon tesped sörrel a tv előtt és a nagy böfögő arcát és hasát nem tudja megkívánni!! 12. Minden csak rajtad múlik! Sértődés helyett és mártírkodás helyett inkább gondolkodjunk el!!"

(via24.hu)