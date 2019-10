"Zsoltikám, de fura vagy így előről" - Rászabadulhatott végre a nép Borkaira!

A Facebook-oldalán az elmúlt napokban éjt nappallá téve dolgoztak az adminisztrátorok, hogy eltüntessék a népharag nyomait, a választás éjszakáját követően viszont olybá tűnik, felhagytak ezzel. Meg is indult a kommentcunami:

„Győr lett Magyarország segglyuka, gratulálok a városnak..." - idézi a 24.hu.

"Ezer bocsánat a józan Győriektől a többi aki Borkairaszavazott köpje magát le. Ne csodálkozzunk semmin ebbe az országba sem erkölcs sem tisztesség nincs."

„A ra voksoloknak beigertek egy adriai hajoturat all inclusive?”

"Az a teny, hogy o maga is elismerte, hogy a penzeteket lopta, ugye senkit nem zavar, agyhalottak? Ti fizettetek az adriai ladikját meg a leszakadt m5os mellol osszeszedett ribancaikat! Mondjatok mar, megis mi nektek a bűn? Az orszag szegyene vagytok. Erkolcsi nulla."

„És a végén itt a “happy end” U.i-azért az uniós támogatásokból vehetnél egy pár normális zoknit…nem haragudna meg érte senki!”

Mi is kiválogattunk néhány szaftosat:

Ráadásul van ott még ahonnan mindez jött:

Időközben kiderült, hogy Borkai szextúrájával kapcsolatban a horvát rendőrség is nyomoz. "A médiaközlések alapján, amelyek Borkai úr dubrovniki tartózkodását lehetséges törvénytelenségekkel hozzák kapcsolatba, bűnügyi vizsgálat indult, hogy hitelesek-e az állítások az összes releváns körülménnyel és tényezővel kapcsolatban" - idézte a dubrovniki-neretvai rendőrséget a Magyar Hang, mely arra is emlékeztetett, hogy a botrányt kirobbantó blog szerint prostituáltak szolgáltatását vették igénybe a győri polgármester útja során a hajón tartózkodó személyek, ez pedig Horvátországban illegális. Ezenkívül kábítószer-fogyasztás vádja is előkerült, erre azonban eddig nem mutattak be bizonyítékokat.

