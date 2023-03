Zátonyra futott Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata

Tóth Andi nem sokkal később 24 órán át elérhető Instagram-történetében reagált a hírre.

Varázslatos szép péntek reggelt kívánok mindenkinek! Igen, szakítottunk. Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról, ugyebár. Ez nem történt meg, sőt, meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, ezzel semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennak a drága Marics Peti-közeli barátnak, aki nyilatkozott erről, undormány módon

mondta az énekesnő, majd hozzátette:

Nyilván, hogyha az én barátaimat kérdezik, akkor egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam, de persze, dobáljunk szart! Dobáljunk rám szart, mert hát miért is ne! Én nem szeretnék szart dobálni, én is tudnék. De hát ez vagyok én. Tűrök. Kussban.