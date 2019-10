Will Smith és Helen Mirren a szabad ég alatt tölt el egy éjszakát, hogy segítsen a hajléktalanokon

A deadline.com beszámolója szerint a The World's Big Sleep Out elnevezésű rendezvény világszerte egymillió hajléktalanon akar segíteni. A kampány szervezői 50 millió dollárt akarnak gyűjteni, amelynek felét a hajléktalanoknak fedelet adó jótékonysági szervezeteknek adják, másik felét a háborúk, természeti katasztrófák vagy mélyszegénység miatt világszerte 70,1 millió otthontalanná vált emberen segítő szervezetek támogatására szánják.

- mondja Will Smith a rendezvény kampányvideóján.

What does home mean to you? Maybe it's comfort & security, or family & love. But there are 100m people with nowhere to call home. Join Will Smith, Dame Helen Mirren & Chris Martin in calling for an end to global #homelessness.

Register now at https://t.co/ojWRFiKOcH#BigSleepOut pic.twitter.com/aNdH1ZsVzM