A vízvezeték-szerelőből pornósztárrá vált férfi megnyitotta a világ első "pornóegyetemét" (FOTÓ)

Az atipikus "egyetem" egy Cambridgeshire-i székhelyű hangstúdióban működik.

Andy elmondta, hogy eddig 250-en jelentkeztek be az órákra. Azért döntött úgy, hogy tanítani kezd, mert rengeteg kérdést kapott a barátaitól, hogy hogyan került bele a pornóiparba, és elege volt abból, hogy csak beszéljen róla, és semmit se hozzon ki belőle. Ez volt a kiváltó ok, amiért létrehozta az első egyetemet a jövő pornósztárjai számára. Sok érdeklődő keresi fel, akiknek azt is megtanítja, hogyan kerüljék el, hogy kizsákmányolják őket ebben az iparágban – írja a Ladbible.

"Arra is figyelmeztetem őket, hogy az emberek szó szerint pénzt dobjanak rájuk, és olyasmit mondanak nekik, amit esetleg nem akarnak"

– tette hozzá.

Andy, aki 2010-ben telepedett le Londonban, úgy véli, mindenkinek pornóznia kéne. Nagyon szereti a munkáját, és úgy tűnik, nem cserélné el semmiért.

"Amióta megnyilvánultam a szexualitásomról, és beszéltem a szexuális élményeimről, boldogabb életet élek. A pornóipar csodálatos, mert ha jó vagy, sok pénzt kereshetsz vele. Szabadságot és időt ad, és ezek ezek a legfontosabb dolgok az életben. Nem kell kilenctől ötig olyan munkahelyen dolgoznod, ahol nincs időd élni"

– magyarázta.

A pornószakma másik pozitívumának tartja azt is, hogy pályafutása során a sok nagyon jó emberrel találkozott, akiket igazán tisztel.

Andy órái teljesen ingyenesek.

"Stúdiót bérelek, és így keresek pénzt. Azoknak, akik szeretnének bekerülni a pornóiparba, ez ingyenes, mert tudom, milyen nehéz bekerülni ebbe a szakmába. Az érdeklődők csak hívnak, és találkozom velük. Megkérdezem őket, hogy készen állnak-e arra, hogy a világon mindenki látni fogja őket. Elég gyakran meggondolják magukat egy ilyen beszélgetés után"

- tette hozzá.

"Az érdeklődők velem készítik az első videót, de csak akkor, ha nem probléma számukra. Vagy megmondom nekik, hogy készítsenek videót valaki mással, akivel jól érzik magukat. Van egy WhatsApp csoportunk is, ahol tanácsokat adunk egymásnak. Úgy tűnik, minden úgy működik, ahogy kell. Akit érdekel, felveheti velem a kapcsolatot"

– zárta gondolatait a pornósztár.

