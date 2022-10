Világsztárok perelik az ismert napilapot - magánélet durva megsértésével, lehallgatással vádolják őket

Az Associated Newspapers határozottan cáfolta a vádakat.

A per hátterében Elizabeth Hurley angol színésznő, a filmrendező és John férje, David Furnish, vagy Doreen Lawrence, Stephen Lawrence édesanyja is áll, akit 1993-ban faji indíttatású támadásban gyilkoltak meg.

A csoport részét képviselő ügyvédi iroda szerint ügyfelei "nagyon nyugtalanító bizonyítékot" találtak a magánélet megsértésére. Az ügyvédek szerint ez magában foglalta a lehallgató készülékek autókban és otthonokban való elhelyezését, a telefonhívások élő lehallgatását, a rendőrök megvesztegetését érzékeny adatokért cserébe, vagy a sérültek megszemélyesítését, hogy orvosi feljegyzéseket szerezzenek.

"Teljesen és egyértelműen elutasítjuk ezt az abszurd rágalmat, amely úgy tűnik, nem más, mint egy előre megtervezett és megrendezett kísérlet arra, hogy a Mail címlapjait egy 30 éves cikkeket érintő botrányba bevonják"

- mondta a kiadó szóvivője. Szerinte a felpereseknek nem tudják hitelesen bizonyítani az állításaikat.

A Reuters ügynökség felidézte a News of the World (NoW) bulvárlap esetét. 2011-ben szűnt meg, többek között a brit királyi családot is érintő lehallgatások kapcsán. A bíróság szerint annak idején a legkelendőbb brit újság nem csak politikusok és hírességek után kémkedett, hanem terrortámadások túlélői vagy bűncselekmények kisebb áldozatai után is. Többek között az is kiderült, hogy az újságírók szenzációhajhászásukban az elrabolt, majd meggyilkolt Milly Dowler lány hangpostáját is meghallgatták.

Nový Čas/para