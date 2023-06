A világ legveszélyesebb hangszere rosszulléteket okozott, egy gyermek is meghalt a hallgatása közben (FOTÓK)

Ezt rendkívül ritka hangszert üvegharmonikának hívják. Több olyan incidens is történt a világon, amelyek után be kellett tiltani ennek a veszélyes eszköznek a használatát.

Az üvegharmonikát 1761-ben találta fel Benjamin Franklin, az Egyesült Államok egyik alapító atyja. A történészek azt mondják, hogy Franklin megrajzolta a hangszer terveit, amikor meglátott egy másik zenészt, aki vízzel töltött poharakon játszik.

Maga az üvegharmonika vasrúdból és forgó üvegtálakból készült, amelyeket egymásba illesztettek.

- számolt be a Lethbridge News.

Franklin ezután színkódolt minden tálat, hogy különböző hangokat képviseljen. Ez lehetővé tette a zenészek számára, hogy különböző akkordokat és dallamokat hozzanak létre.

- tette hozzá a portál.

316 years ago today, Benjamin Franklin, the inventor of the Mechanical Glass Harmonica, was born in Boston. An able guitarist and viola da gamba player, he's apparently better-known helping to establish the United States of America. pic.twitter.com/36VNxNXT1z