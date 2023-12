A világ legidősebb nője túlélt háborúkat és járványokat, legutóbb a covidból is sikerült kigyógyulnia

Maria Branyas 116 évesen teljesen egészséges. Az asszonynak 11 unokája és 13 dédunokája van.

Maria 1907-ben született San Franciscóban, de 8 évesen visszatért Spanyolországba, és Katalóniában telepedett le. Azóta ezen a vidéken él, és az elmúlt 22 évben egy idősek otthona a lakhelye. Az idős hölgy beleegyezett, hogy részt vegyen a kutatásban, amely a tudósok reményei szerint bizonyos életkorral összefüggő betegségek mélyebb megértéséhez vezethet.

Mariának csak hallás-és mozgásproblémái vannak, ezenkívül nincsenek más baja, a memóriája is remek.

A 113-year-old woman in Spain has successfully beaten the coronavirus infection to become the oldest human in the world to have survived the pandemic. Maria Branyas had previously survived both the World Wars, Spanish Civil War and Spanish flu.



