A világ legdrágább whiskyje kerül kalapács alá (FOTÓ)

A Sotheby's csütörtökön közölte, hogy november 18-án árverésre bocsájtanak egy üveggel a The Macallan 1926 Adamiból.

The Macallan Valerio Adami 1926, described as the "Holy Grail of whisky", has become the world's most expensive bottle of whisky, selling for a record £848,000 at auction earlier today. pic.twitter.com/SIBV1sFXkd