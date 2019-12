VIDEÓ: Jennifer Lopez felhívta a színpadra 74 éves édesanyját, elképesztő táncot lejtettek 

„Az emberek azt szokták kérdezni, honnan veszem az energiámat a tánchoz, mozgáshoz, az élethez...szóval most már tudjátok...az édesanyámtól...amennyire csak vissza tudok emlékezni mindig táncolt, nevetett és minden szobában fényt gyújtott, amibe csak belépett. Ő a fiatalosság és kortanság maga. Szerette a zenét, a filmeket és a történelmet, a musicaleket és hitt az igaz szerelemben. És mindent átadott ebből nekem is és én jobb lettem ezáltal. Általad vagyok ma az, aki. 74 éves vagy ma anyukám. Gyönyörű, mint mindig, úgy élsz ma is mint egy tini. Köszönöm a szereteted, mindent, ami te vagy. Nem elég a szó ahhoz, amit érzek. Szeretlek örökké. Boldog születésnapot, te természet ereje”