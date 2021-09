Véreskezű gyilkosokkal pózolni úgy jó, ha a fotókat a börtönőr készíti. Így volt ez a černákos - Végh Attilás kép esetében is

A kép mellett a černákos oldal adminisztrátora azt a szöveget tüntette fel, hogy "Az MMA-harcos Végh Attila és a rapper Rytmus a legsúlyosabb bűnözókkel pózoltak a leopoldovi fegyházban". Komoly felháborodást is okozott a felvétel, amin az életfogytig tartó szabadságvesztését töltő egykori keresztapát átölelve ott vigyorog Végh. Az egyik hozzászóló meg is jegyezte, ha abban a korban éltetek volna, "soha az életben nem tolakodnátok Černák és társai seggébe. Majdnem minden reggel az szerepelt a hírekben, hogy valakit megöltek, vagy hogy autók robbantak fel, és az utcákon olyan terror zajlott, mint soha korábban" - idézte fel a 90-es éveket a kommentelő.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Végh egy podcastban el is dicsekedett a látogatással, Azt mondta, hogy Černáktól karácsonyra is kapott levelet, és az elítéltek között sok a támogatója. "Attikám, kérdezhetek valamit?" - így hencegett az MMA-harcos arról, hogy a véreskezű elítét barátságosan viszonyult hozzá. "Így ki volt gyúrva, mellizmok, Breitling karóra, súlyos arc" - kommentálta a találkozást Végh. "Micsoda, Breitling a rácsok mögött?" - kérdezett vissza a műsorvezető. "Talán Mikulásra kaphatta" - viccelte el a választ Végh.

A büntetés-végrehajtási szervezet jelezte, hogy 2019 márciusában azon a napon a leopoldovi fegyházban sportnapot tartottak az elítélteknek. Erre a programra "kívülről" vendégek is érkeztek, ahogy ez más esetekben is szokványos. És hogy a kép hogyan készült? A tárgyalt fotót a leopoldovi intézet egyik munkatársa csinálta, aki az egész eseményt dokumentálta. Az ilyen felvételek aztán állítólag az intézet weboldalára is felkerülnek. Ezen az eseményen a nagyszombati Spartakus Fight Gym edzői is részt vettek, akik a képet később meg is kapták. A Cas.sk megszólította az igazságügyi minisztériumot is, hogy helyénvalónak tartja-e az ilyen felvételek készítését.

(Cas.sk)