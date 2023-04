Végh Bálint:...ha lezárul az ügy, kitálalok, tisztára mosom a nevem!

Ahogy arról mi is beszámoltunk még tavaly októberben, őrizetbe vette a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) egy dél-szlovákiai bűnözői csoport tagjait, akik rendőrnek öltözve készültek rablást végrehajtani Pozsony megye területén. Fegyvereket, rendőregyenruhákat, golyóálló mellényeket, rendőrsisakokat és -jelvényeket foglalt le a NAKA a házkutatások során. A letartóztatottak között volt a nagymegyeri Végh Bálint is, aki előadóművészként is tevékenykedett. A férfit végül szabadon engedték, a sajtó ezt akkor úgy tudta meg, hogy L.L. Junior mellett tűnt fel egy reggeli műsorban. Végh most a Blikknek nyilatkozott egy rövidet, elmondása szerint ártatlan.