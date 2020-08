Végh Attila legutóbbi MMA-s ellenfele, a cseh terminátor és családja is koronavírusos

A ketrecharcosokra hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint akik legyőzhetetlenek. A cseh terminátor, Karlos Vémola, akit tavaly novemberben a bősi MMA-király, Végh Attila kiütött , és akit a terminátor egy hónapra rá visszavágóra hívott ki , most egy váratlan ütést kapott. Családjával együtt megvertőződtek a koronavírussal - írja a Noviny.sk .

Vémola szeptember végén egy fontos mérőzést játszana, melyet a tavalyi, Végh Attilával folytatott meccshez hasonlítanak. A bősi harcos jobbulást kívánt neki és családjának is. "Rakja rendbe a tédét is, minél előbb edzhessen" - üzente neki.

Vémola ismert a járványhoz való felelős hozzáállásáról is. Hosszú ideje Angliában tevékenykedik, márciusban még onnan üzente, hogy ugyan ott senki nem hord szájmaszkot, ő akkor is felrakja, még ha úgy is néznek rá az emberek, mintha rabló lenne.

Miközben odahaza lezárták az országot, mindenkit felelős viselkedésre intett, emellett nem akart hazatérni, hogy ne sodorja veszélybe családját. "Inkább itt izolálom magam. Dolgozni fogok, a kondiból egyből hazajövök, és valahogy kivárom a végét. Bízom benne, hogy ha én kibírom, akkor mindannyian közösen túl leszünk rajta" - nyilatkozta.

Miután lezajlott a járvány első hulláma, és megoperálták a térdét, otthon kívánt lábadozni, eközben azonban néhány nappal ezelőtt megemelkedett a láza. "Én péntektől nem voltam jól, a pici sem, Lela viszont rendben volt. Felosztottuk tehát a háztartást, de most kiderült, hogy mindhárman megfertőződtünk" - árulta el a isport.blesk.cz portálnak.

Felesége Instagramján a következőket írta:

Pillanatnyilag nem foglalkozik azzal, hogy megrendezhetik-e a várva várt meccset, mindenekelőtt a családjával foglalkozik. Végh Attila azonban bizakodik. "Szerintem Karloson nem fog múlni, ő egy őrült. Akkor is belemenne, ha le volna szakadva a válla és a térde. Azon múlik majd, hogy a tesztjei pozitívak vagy negatívak lesznek előtte" - mondta.

