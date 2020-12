Véget ért Pásztor Anna kapcsolata

„Volt majdnem harminc csodálatos évünk, amit nem szeretnénk megtagadni. Szomorú, amikor két ember ennyi idő után szakít. Mivel vagyunk annyira intelligensek és szerettük egymást, ezért jóban maradtunk"

– nyilatkozta az énekesnő, aki ehhez azt is hozzátette, hogy a szakítás ellenére közösen nevelik gyermekeiket, a 7 éves Benjit és a 4 éves Zoét. Anna nem keres hibást abban, miért nem maradtak együtt., a lényeg, hogy a gyerekek ne sérüljenek. Tudja, hogy nehéz időszak áll előtte, ezért művészként igyekszik feldolgozni azt, hogy több évtized után újra kell kezdenie. Rengeteget segített neki ebben a TV2 Dancing wiith the Stars műsora.

„Általában én találtam ki a produkciókat és Köcse Gyuri alkotta meg az ötlethez a koreográfiát, így a táncainkban benne voltak azok az érzelmek, amelyeket a szakítás óta megéltem"

– mondta az énekesnő, aki szerint az Anna and the Barbies elmúlt időszakban készült dalai is igazán sokatmondóak.

viaBlikk