Vége a mulatóssztár és 33 évvel fiatalabb kedvese kapcsolatának

“Hát ennyi. Szomorúan jelentem be, hogy 11 hónapnyi együtt élés után a mai naptól újra egyedülálló lettem és az is maradok. Fannival lángoló szerelem volt, mindig mosolyogva fogok rá visszaemlékezni. Néhány hónapig boldoggá tette életemet. Szeretném leszögezni, hogy NEM harmadik fél miatt lett vége, hanem pusztán generációs meg nem értés miatt. Túl sok valóban a 33 év. Mi férfiak ebben a korban szeretnénk még elhinni, hogy lépést tudunk tartani, vagy esetleg egy gondtalan életszínvonallal kompenzálni idős korunkat. Bizonyos ideig sikerül is, de aztán feladjuk a harcot. Mert ebben a korban már nem akarunk vitázni, nehezebb kompromisszumot kötni és vágyunk a nyugalomra, békességre. Csupán ennyi. Nem szeretném, ha Fannit esetleg bántások érnék emiatt. (…) Ja és nem haltam meg és nem estem vissza az alkoholizmusba sem. Üdv mindenkinek, egy újabb élet reményében”