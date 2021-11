Várkonyi Andrea: "Így, pár héttel az esküvő után olyan jó kimondani, hogy a férjem!"

"Nagyon jó érzés, hogy egymásra találtunk Lőrinccel. Így, pár héttel az esküvő után olyan jó kimondani, hogy a férjem! És legalább ennyire jó azt hallani, amikor rólam mesél, amikor azt mondja: a feleségem. Rengeteg kifejezés létezik két ember kapcsolatára, lehet pár, élettárs, férj és feleség… Mi abszolút társként tekintünk egymásra, nincs olyan téma, amit kerülni kellene, vagy amit ne egymással beszélnénk meg először. Kifejezetten mély a kapcsolatunk, odafigyelünk egymásra” – szemlézte a Blikk Várkonyi Andrea nyilatkozatát, aki azt is elismerte, korábban azt gondolta, hogy már nem fog házasságot kötni.

"A korábbi kapcsolatomban fel sem merült a házasság gondolata. Máshol voltak a hangsúlyok. Ám amikor megismertem Lőrincet, minden olyan magától értetődővé vált, rövid idő elteltével megkérte a kezem, és én igent mondtam, mert a világ legtermészetesebb dolgának tartottam, hogy összekötjük az életünket. Sőt, abban is biztosak voltunk az első pillanattól, hogy nemcsak polgári, hanem egyházi szertartást is szeretnénk. Ez a férjemnek és nekem is fontos volt" – folytatta.

Mészáros Lőrinc felesége arról is beszélt, hogy az esküvő vidám, meghitt hangulatban telt.



(Hot Magazin/Blikk)