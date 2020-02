VÁGOD? Bepánikoltak az emberek a Corona sörtől is, pedig semmi köze a vírushoz!

A friss felmérésből az is kiderül, hogy a megkérdezettek 14 százaléka nem is rendelne ilyen nevű sört nyilvános helyen.

A Corona kukoricasört az Államokban a Constellation Brands nevű cég gyártja és terjeszti. Kínában az Anheuser-Busch gyártja olyan ismert világmárkák mellett, mint a Budweiser, a Stella Artois vagy a Beck's. Bár az év elején a holdújévi ünnepségekre alapozva erős eredményeket vártak, most kiderült, az év első két hónapjában 170 millió dolláros bevételkiesést szenvedett el a cég. Saját elemzésük szerint azért, emberek sokkal kevésbé járnak társaságba, rengeteg vendéglátóhely be is zárt.

VIA 444