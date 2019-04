Vadőrökkel szelfiztek a gorillák (FOTÓ)

A két gorilla még kölyök volt, amikor megmentették őket. Most a Virunga Nemzeti Park "gorillaárvaházában" élnek. Orvvadászok lelőtték a szüleiket, azóta nevelkednek az "árvaházban".

You might have recently seen caretakers Mathieu and Patrick’s amazing #selfie with female orphaned gorillas Ndakazi and Ndeze inside the Senkwekwe center here at Virunga. Is it real? Yes! Are these gorilla gals always this cheeky? Yes! #gorillaselfie pic.twitter.com/jINBr8HXx7