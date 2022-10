Úgy tűnik, hogy az 1937-ben készült festményen egy iPhone-t tart az indián a kezében - azonban egészen másról van szó (FOTÓ)

Az éber szemeknek rögtön feltűnt egy alak a telefonját böngésznl – írja az Indy100 portál. Nemsokára kiderül, hogy pontosan miről is van szó.

A festmény a Mr. Pynchon és a Springfield letelepedése, és Umberto Romano olasz művész készítette. A darab a massachusettsi Springfield telepesét és alapítóját, William Pynchont örökíti meg a város közepén.

A képet megosztották a közösségi médiában több elképzelt forgatókönyvvel arról, hogy mit ábrázol a kép. Néhányan viccesen megpróbálták kideríteni, melyik iPhone-t használja a férfi.

– kérdezte az egyik, míg a másik hozzátette:

“Mr. Pynchon and the Settling of Springfield”—1937, painting by Umberto Romano [1].



After you rule out the possible, you are only left with the “impossible”.



[1] https://t.co/cDVKGgcuHG pic.twitter.com/5ZZy45S42e