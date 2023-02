Turisztikai látványosság lett a túlsúlyos macska - külföldről is érkeznek hozzá turisták (VIDEÓ+FOTÓ)

2020-ban a helyi hírek arról számoltak be, hogy a Kaszubska utca királya sok csodálót vonz maga köré, köztük a szomszédos Németországból érkeznek. A videó milliós nézettségének köszömhetően terjedt el, és azóta is özönlenek a turisták a macskához. Gacek egyre népszerűbb, a Google-on számos értékelő megjegyezte, hogy Lengyelország különböző részeiről, sőt külföldről is elutaztak hozzá.

"Megérte három órát utazni, hogy érezzük, hogy ő mennyire ignorál minket. Ajánljuk"

– írta viccesen az egyik látogató.

"Elrepültem Oslóból, hogy meglátogassam Gaceket. Rám se hederített"

– számolt be egy másik csodálója, aki öt csillagot adott a macskának.

Azonban nem minden látogató volt elragadtatva a négylábú állattól:

"Én jobban szeretem a kutyákat"

– írta az egyik, míg egy másik értékelő megjegyezte, hogy a macska ellopta a kolbászát.

Gacek egyébként túlsúlyos is, ami amiatt van, hogy tisztelői folyamatosan etetik őt valamilyen finomsággal. A városi állatmenhely arra kérte az embereket, hogy ne etessék tovább, ha pedig valaki uzsonnát akar adni neki, hagyja egy lezárt csomagban, amit aztán a gazdája nyit ki.

„Szívesen pózolok, de ne simogasson senki, amikor szunyókálok”

– olvasható az otthona közelében lévő táblán.

2021-ben Gacekhez hasonlóan egy kutya volt nagy attrakció Gdanksban, aki rendszeresen megjelent egy erkélyen. Gyorsan a legjobbra értékelt helyi turisztikai látványosság lett a Google-on, dee miután több száz pozitív véleményt kapott, ismeretlen okokból eltávolították őt ebből a szolgáltatásból.

Obkec/para