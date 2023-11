Tüntettek Lipcsében a Rammstein frontembere ellen - a rendőrségnek is be kellett avatkoznia

Az előadásra szerda (november 8.) este került sor, a rendőrség csütörtökön tette közzé a feljelentést. Ebben az áll, hogy a tüntetés "nagyrészt nagyobb rendbontás nélkül" zajlott le a demonstráció, bár több vagyoni kár és egyéb bűncselekmény ügyében is nyomoznak.

"Emellett állítólag alkotmányellenes gesztus is megtörtént, amelyet szintén vizsgálnak"

- közölte a lipcsei rendőrség.

A YouTube-platformon megjelent videókból az látszik, hogy a feministák és baloldali radikálisok szidalmazták az érkező rajongókat, transzparenseket tartottak és rágalmazták az énekest.

A nyáron többen szexuális zaklatással vádolták meg Lindemannt, amik állítólag a Rammstein turnéja során történtek. A berlini és litván ügyészség azóta leállította a nyomozást. Lindemann tagadta a vádakat.

Lindemann (60) éppen Lipcsében indult szólóturnéján szerepel, november 24-én pedig Pozsonyban is bemutatkozik a rajongóknak. November elején kiadta debütáló albumát, a Zunge-t. A "Lindemann" projekttel a Skills in Pills (2015), az F & M (2019) és a Live in Moscow (2021) albumai vannak. Két verseskötete is már megjelent.

TASR/para