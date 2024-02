A tudósok egy olyan 1700 éves ép tojásra bukkantak, aminek belsejében benne volt a sárgája és a fehérje is (FOTÓ+VIDEÓ)

A DailyMail információi szerint a kutatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tojás sértetlenül ússza meg a vizsgálatokat.

A tudósok szerint 1700 éves és 4 centiméter széles tojást a buckinghamshire-i Aylesburyben találták egy vizes gödörben, ami a feltételezések szerint az oka a kiváló tartósságának.

Dana Goodburn-Brown régész teszteket végzett ezen a bizarr műtárgyon. Egy MRI-alapú kísérlet végül kiderítette, hogy még mindig van benne folyadék és légbuborékok is.

