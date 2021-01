Trump és neje kiköltözik a Fehér Házból, Bidenék pedig két kutyával és egy macskával beköltöznek 

Január 20-án iktatják be az Egyesült Államok 46. elnökét, Joe Bident.

Az új elnök nemcsak feleségét viszi magával a Fehér Házba, hanem két kutyájukat is. Champ egy 12 éves németjuhász. Másik kedvencük a Major névre hallgat, őt egy menhelyről fogadták be magukhoz. Binden és neje továbbá bejelentette, egy macskát is szeretnének örökbe fogadni.

A Trump házaspár háziállat nélkül élt a Fehér Házban, így négy év után először vehetik birtokba az épületet állatok.

