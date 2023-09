A török "Disneyland" területén 700-nál is több elhagyatott kastély áll - kissé ijesztő a látvány (VIDEÓ+FOTÓK)

A fejlesztő Sarot Group azonban 2019-ben csődöt jelentett 25 millió eurós tartozással – írja a House&Garden portál. Ennek köszönhetőem ez a hely az egyik legegyedibb szellemvárossá vált az egész világon.

Minden ház pontosan ugyanúgy néz ki. Szürke tornyok és gótikus elemek jellemzik.

A Burj Al Babasnak eredetileg egy fényűző, fenséges városfejlesztésnek kellett volna lennie, amely királyi életet kínál mindenkinek, aki hajlandó kifizetni 344-465 ezer eurót. A kastélyokkal a gazdag külföldieket akarták a helyszínre vonzani, hogy élvezhessék a mediterrán klímát kilátással a sűrű török ​​erdőre.

City of Ghost Castles... Burj Al Babas, failed $200m villa development in Turkey pic.twitter.com/jh76I4J7SR

Mindegyik kastély a hőforrásairól híres és népszerű Mudurna római fürdőváros közelében található. A régióban található termálforrások így minden kastélyban megtöltötték volna a pezsgőfürdőket, és meleget kínálnának a padlófűtéshez.

burj al babas, turkiye



an abandoned town of mini-castles,

looks straight out of disney pic.twitter.com/Btaa9Y3Z4l