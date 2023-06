Tökéletesen álcázzák magukat a kisbaglyok - ön megtalálja őket?

Sok embernek problémát okozott a madarak megtalálása.

Jim egy Foolow nevű angliai helységben készítette a felvételt. Több mint 14 éve készít művészi fényképeket madarakról, és elmondása szerint ezek az állatok megszokták bizonyos rutintevékenységeket.

Miután feltette a képet az internetre, arra buzdította az embereket, hogy próbálják meg megtalálni a kismadarakat.

Can you spot the hidden owls in this photo? https://t.co/JCzltYrjSY pic.twitter.com/bDyYzyWBij

A művész hozzátette, hogy keresi a madárterületeket, illetve azokat a helyeket, ahol szeretnek megtelepedni. Ennek köszönhetően megismerte a közönséges kuvik nevű fajt, amely körülbelül 150 grammos és mindössze 20 centiméter hosszú.

Andy Vermaut shares:Two owls are spotted hiding in plain sight: Can you find them?: A wildlife photographer in the U.K. caught sight of two wise owls well hidden in the… https://t.co/QJminCybj4 Thank you. #ThankYouJournalistsForTheNewsWeGetFromYou #AndyVermautThanksYou pic.twitter.com/YUy7UX41Ir