Több tanulmány szerint a nőket ez fogja meg leginkább a férfiakban - nem a külsejük az

Kiderült, a férfiak melyik tulajdonsága vonzza leginkább a nőket. A tudósok szerint ez az altruizmus.

A British Journal of Psychology egyik tanulmánya feltárta, hogy az altruista férfiaknak több alkalommal szexelnek, mint az átlag. Az altruizmus azt jelenti, hogy önzetlenül segítünk másokon. A kutatás szakértőit ​ az érdekelte, hogy a felnőtt, egyedülálló férfiak milyen gyakran tesznek jót.

Megkérdezték az adakozó a férfiakat, hogy például adományoztak-e pénzt jótékony célra, vagy segítettek-e idegeneken. Ezután feltették nekik azt a kérdést, hogy milyen gyakran szexelnek, és hány partnerük van. Az altruistának titulált férfiak sokkal vonzóbbak voltak, és több partnerük volt mint a más kategórákba tartózóknak.

Egy második kísérletben a kutatók arra kérték a diákokat, mondják el, felajánlanák-e jótékonysági tevékenységből megkeresett pénzüket. Kiderült, hogy azoknak, akik ily módon adakoznának, átlagosan több életre szóló szexuális partnerük, és még változatosabb kapcsolatuk és sok intimitásban van részük.

Egy másik tanulmány, amely 2016 januárjában jelent meg az Evolutionary Psychology folyóiratban, feltárta, hogy a nők hajlamosak arra, hogy önző és vonzó férfiakat válasszanak egyéjszakás kalandokhoz. Ha életre szóló partnert kerestek, akkor olyat választottak, aki hajlandó volt önzetlenül segíteni másokon, és a fizikai vonzerejük ebben az esetben nem játszott lényeges szerepet.

Hasonló eredményekkel zárultak más vizsgálatok is. Egy 2013-as tanulmány, amely a The Journal of Social Psychology-ban jelent meg, azt is kiderítette, hogy a nők az altruizmust még a többi jó tulajdonságnál is fontosabbnak tartják. Ez egyfajta mérőszáma annak, hogy egy potenciális partnerből jó szülő válik-e.

A nők fontosnak tartják az altruizmust a rövidebb kapcsolatokban, de sokan egyetértettek abban, hogy az ilyesfajta tulajdonság kell egy hosszú távú kapcsolathoz is.

A kutatók hangsúlyozták, hogy egy kapcsolatban fontos a humor is, mert ha egy férfi ilyen tulajdonsággal rendelkezik, akkor a nők szerint az illető intelligensebb más férfiaknál. A humorérzék is nagy szerepet játszik abban, hogy egy nő és egy férfi jól megértse magát az ágyban.

