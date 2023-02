Több mint 15 ezer piercing van a testén - bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe (FOTÓK)

Egy interjúban bevallotta, hogy az a célja, hogy legalább 20 ezer piercingje legyen.

A skóciai Edinburgh-ben élő Davidson 2000 májusában nyerte el a piercingek számáért járó címet, amikor a Guinness-rekordok bírája 462 piercinget számolt meg a testén, ebből 192-t az arcán. Azóta az egykori ápolónő úgy döntött, radikálisan növeli a számukat, jelenleg tetőtől talpig több mint 15 ezer fémpiercing borítja.

Elaine Davidson, Guinness World Record holder for body piercings. In January 2019 she had a grand total of 11,003. The total estimated weight of her piercings is 3kg! Photographed here in Edinburgh pic.twitter.com/vmRDXJcMaU