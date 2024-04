Több ezer daganat nőtt a nő testén, ami miatt nehezen kapott levegőt, és alig tudott beszélni - egy súlyos betegségben szenved (FOTÓ+VIDEÓ)

Ezek a kinövések megjelentek a bőrén, a fején, a mellkasán, a végtagjain, sőt még a nemi szervén is. Az orvosok sikerült megoldást találniuk a számára, hogy megszabaduljon a veszélyes daganatoktól.

A 42 éves Charmaine Sahadeo Chaguanasban él. Születésétől fogva zavarták a bőre túlnyomó részét elfoglaló kinövések, amelyek légzési, étkezési, beszéd- és járási problémákat okoztak neki. Egy ritka genetikai betegségben, az NF-1 neurofibromatózisban szenved, amely a test idegei mentén daganatokat okoz. Bár az állapot súlyossága a szakértők szerint változó, a legtöbb betegnél a Sahadeóhoz hasonló súlyos bőrproblémák jelentkeznek.

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) jelentése szerint ennek a betegségnek a fő tünetei közé tartoznak a világos vagy sötétbarna foltok, amelyek bárhol megjelenhetnek a testen, lágy, nem rákos daganatok a bőrön vagy a bőr alatt, szeplők szokatlan helyeken, ill. csontokkal, szemekkel és idegrendszerrel kapcsolatos problémák.

Mivel egyetlen szakember sem tudott segíteni rajta, édesanyja Ryan Osborne onkológushoz fordult, aki szokatlan rákos esetekre szakosodott az Egyesült Államokban. A találkozót a TLC is dokumentálta a Take My Tumor című sorozatban, ahol látható, hogy Sahadeo szó szerint könyörög a szakértőnek, hogy segítsen neki.

"A csomók egyre csak nőnek. Attól félek, hogy ha nem tudok rendesen lélegezni, meghalok. Lehet, hogy nem is érek el időben valakihez, hogy elmondjam"

- mondta.

Osborne rendkívül szokatlannak minősítette az esetet, és megjegyezte, hogy még soha nem látott ehhez hasonlót. Szerinte azonban beavatkozással lehetne segíteni rajta, de nagyon kockázatos műtét lenne.

"Szokatlan a neurofibromatózis megjelenése. Szó szerint mindenhol jelen van. Én személy szerint még soha nem láttam olyan beteget, akinek ez a betegsége annyira elterjedt, mint Sahadeónál. Ez egyedülálló eset"

- jegyezte meg az orvos.

Több mint két hónap alatt többször is megműtötte Sahadeót, hogy megszabadítsa a nőt bőrét borító kinövésektől. Minden eltávolítandó daganat esetén a bőr egy részét is el kellett távolítania, ami azt jelentette, hogy ezen eljárások során nagy volt a fertőzésveszély. Ennek ellenére Sahadeo úgy döntött, hogy eszméleténél marad az operáció alatt. Az orvosok helyi érzéstelenítőt adtak neki, ami csak elzsibbasztotta az érintett területet.

Bár az eljárás nehéz volt, Osborne több száz kinövést távolított el , köztük olyan nagy daganatokat, amelyek akadályozták Sahadeót a beszédben, a mozgásban és a lélegzésben. Összességében 24 alkalommal feküdt kés alá, amelyek összesen 60 óráig tartottak.

"Ez teljesen megváltoztatta az életemet. Nagyon szeretem, ahogy most kinézek. Végre láthatom a szememet, az orromat és a számat is. De ami a legfontosabb, sokkal jobban tudok lélegezni"

- mondta Sahadeo a beavatkozások után.

