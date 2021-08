Tizennégy bajbajutott embert mentettek ki a tengerből vízimentő kutyák egy olaszországi strandon (FOTÓ)

A három család mintegy 100 méterre tartózkodott a parttól a Rómától délre fekvő Sperlonga strandján gumimatracokon, gumicsónakokon és egy szörfdeszkán, amikor egy hirtelen tengeráramlat elsodorta őket. A fürdőzők nem tudtak visszaevickélni a parthoz, ráadásul a magas hullámok miatt néhány gyermek kiesett a gumicsónakból.

Egy fiatal nő hallotta meg a segélykiáltásokat és értesítette a több száz méterre lévő vízimentőket, akik három speciálisan kiképzett labradort, a négyéves Erost, a hétéves Myát és az ötéves Mirát küldték a segítségükre. A mentőkutyák 20 perc alatt biztonságba helyezték mind a 14 "hajótöröttet", a szokatlan mentőakciót 400 ember figyelte a partról. A sikeres mentést tapssal és hangos köszönetnyilvánítással köszönték meg az ebeknek.

Fotó: breakinglatest.news

Köszönetet mondott és gratulált a kutyáknak Sperlonga polgármestere, Armando Cusani is, aki szerint az eset is bebizonyította, hogy helyes döntés volt mentőkutyák bevetésével is megerősíteni a fürdőzők biztonságát.

Az olaszországi strandokon 1994 óta alkalmaznak vízimentőkutyákat.

(MTI)