Tényleg vannak szirének? Állítólag egy halász bizonyítékot talált a létezésükre (VIDEÓ)

Az összeesküvés-elméletek hívei biztosak abban, hogy „bizonyítékot” találtak arra, hogy a mitikus lények némelyike ​​valóban létezik. Ez egy férfinak köszönhető, aki késő este szokatlan felvételeket rögzített a hajójáról, amelyen állítólag szirének hangja is hallható.

Ryun Coleman halász két titokzatos sziluettet örökített meg a halászhajója mellett.

A felvétele hallható, hogy azt mondja:

"Mi ez? Mi a franc folyik itt?"

A tengerre irányítja a kamerát, és megjegyzi:

"Valami nagyon gyorsan úszik a víz alatt."

Furcsa jajveszékelés hallatszik a háttérben, miközben Coleman egyértelműen ijedten megkérdezi:

"Mi ez a zaj, tesó? Mi ez a hang?"

A videót tavaly forgatták, de csak nemrég osztotta meg a népszerű TikTok-fiók tulajdonosa, a The Paranormal Chic.

"Ha hiszünk a kezdetek óta létező mítoszoknak és legendáknak, a tengerészek gyakran azt állították, hogy láttak sziréneket. Ezeknek a lényeknek az volt a céljuk, hogy a vízbe csalják az embereket, majd megfojtsák és megegyék őket. Nagyon ijesztő, hogy a videó megörökíti az éneklést az óceán közepén”

– mondja a tikoker.

Azonban nem ez az egyetlen felvétel ettől a halásztól, amellyel emberszerű, halfarkú lényeket fogtak be. Egy hónappal ezelőtt a The Paranormal Chic egy másik videóját is megosztotta, bemutatva, mi szerinte létezésük "legnagyobb bizonyítéka". Ezek a felvételek nappal készültek, és egy titokzatos, csillogó vízi lényt mutat.