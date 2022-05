A tengerparton sétálva a fiú valami ritka dologra bukkant

A The Sun brit portál szerint a ritka, több mint 10 centiméter nagyságú fog 20 millió éves. A családja a suffolki Bawdsey strandon sétált közvetlenül a múlt vasárnapi dagály után. 60 éves apja, Peter azt mondta, Sammy abban reménykedett, hogy talál egy furcsa cápafogat: „Ezután meglátta ezt a hatalmasat.“

„Rögtön rájöttünk, hogy ez egy megalodon, de nem tudtuk, mennyire ritka, amíg nem beszéltünk más kövületkutatóval“ – tette hozzá Peter.

Ezek a hatalmas cápák hárommillió éve pusztultak ki, több mint 18 méter hosszúak, három méter szélesek voltak és a portál szerint akár 276 foguk is volt. A cápák szakértője, Ben Garrod elmondta, hogy évente egy-két ilyen fogat találnak a Brit-szigetek partjain. Hozzátette, hogy Sammy példánya kiváló, mivel a zománc és a gyökér még mindig látható rajta. „Amikor annyi éves voltam, mint most Sammy, én is egy ilyet kerestem, de sosem találtam hasonlót“ – tette hozzá.

