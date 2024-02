Teljesen eltüntette egy iráni újság egy képről Cristiano Ronaldo barátnőjének kerekded popsiját (FOTÓK)

Rodriguez testhez simuló fekete ruhát viselt, miközben Ronaldo legidősebb fiát, Cristiano Ronaldo Jr-t öleli. A bulin jelent volt a portugál futballsztár összes gyermeke.

A fotót, ami Ronaldo az Instagram-oldalán osztott meg, megtalálta többekkel együtt az iráni Hamshahri nevű újság is. A teheráni kiadvány azonban nagyon is észrevehetően megszerkesztette a felvételt, így Rodriguez formás popsija teljesen eltűnt. A spanyol szépség feneke a derekától az alsó combjáig teljesen lelapult.

Someone please let Georgina Rodriguez know on Instagram that an #Iran regime news outlet (@hamshahrinews) censored her bum so well that you can hardly tell it’s been photoshopped pic.twitter.com/JfA76YJkfu