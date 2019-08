Tanárnak áll Matthew McConaughey, közös fotót is megosztott a diákjaival

Ősztől Matthew McConaughey-től tanulhat az a szerencsés diák, akit felvettek a texasi egyetem kommunikáció szakára. Az Oscar-díjas színészt ugyanis hivatásos állományában, professzorként alkalmazza az egyetem.

A több mint 50 filmet maga mögött tudó Matthew McConaughey az austini egyetem rádió, televízió és film szakán fog tanítani, természetesen filmkészítést. Kurzusának címe a Forgatókönyvtől a vászonig lesz.

A színész maga is ide járt anno, és 1993-ban ezen az egyetemen diplomázott le. A felsőoktatási intézmény hivatalos közleményben jelentette be, hogy hálásak azért, hogy McConaughey csatlakozott a tanári csapathoz, kinevezésével egy kiemelkedő professzorral és mentorral lett gazdagabb az egyetem. Jay Bernhardt dékán azt mondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy Matthew McConaughey professzor csatlakozik a világszínvonalú egyetemi karunkhoz. Matthew odafigyel iskolánkra és a diákokra, és örülünk annak, hogy megosztja velünk idejét és tehetségét, és hogy felkészíti a jövő médiaszakembereit”.

Az egyetem egy közös fotót is megosztott a színésszel és a diákokkal.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A