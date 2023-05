Talán ezek után kétszer meggondoljuk a ruhavásárlást - 39 tonna kidobott ruha hever a sivatagban, még az űrből is lehet látni (FOTÓK)

Mintegy 39 ezer tonna ruhadarabot halmoznak fel az Atacama sivatagban található szemétlerakókban – írja a BusinessInsider. A közvéleményt megdöbbentették a ruhatelepről készült műholdfelvételek, amelyeket május 10-én tettek közzé a SkyFi portálon.

"A nagy felbontású kép műholdak segítségével készült, és azt mutatja, mekkora a halom a kép alján lévő városhoz képest"

- írták a SkyFi fejlesztői.

By purchasing a $44 Existing Image at 50 cm resolution, we can confirm the giant clothes pile in the desert of Chile exists and is growing. https://t.co/47SssKPdtIpic.twitter.com/RlfUSBWbu9 SkyFi (@SkyfiApp) May 10, 2023

Franklin Zepeda, az EcoFibra alapítója, amely a szigetelőpanelek gyártása során próbálja újrahasznosítani a textíliákat, szintén beszélt a problémáról.Azt mondta, hogy ezeket a ruhákat nem lehet a kommunális hulladék közé dobni, mert nem bomlanak le, és vegyszereket tartalmaznak. A nem használt ruhák a chilei Iquique kikötője mellett hevernek, kevesebb mint két kilométerre a város szegényebb negyedeitől.

This is the Atacama Desert in Chile. Those mountains of clothes are discarded and unsold fast fashion to the tune of nearly 60,000 tons per year. pic.twitter.com/RBXaeZQRdK Lakyn Thee Stylist (@OgLakyn) April 20, 2023

A szemétlerakó elsősorban a helyi nőket vonzza, akik ruhát keresnek, hogy elvigyék vagy eladják.

The Atacama Desert in Chile. Yup. Another colonial waste site in the global South where non white people live, where donations from wealthier countries end up. 39,000 tons of fast fashion waste you’re looking at here. pic.twitter.com/tb4CShQmW9 Aja Barber (@AjaSaysHello) November 26, 2021