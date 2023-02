Tacskója kakijával támadt rá a balettos a tánckritikusra, nem kér bocsánatot, szomjazott a bosszúra

Felfüggesztették a Hannoveri Állami Operaház balett-társulatának igazgatóját, miután kutyája fekáliáját rákente a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) német napilap újságírójának arcára - számolt be a The Guardian cikke alapján a 444.hu. Marco Goecke új előadásának premierjén támadta meg Wiebke Hüstert, miután a kritikus egy korábbi produkcióját unalmasnak jellemezte. Az ügyben a helyi rendőrség is megkezdte a nyomozását, testi sértés gyanúja miatt. A brit lap most arról ír, hogy Goecke az egyik német műsorszolgáltatónak adott interjújában elismerte, hogy támadásának módja „bizonyára nem volt szuper”, de azt is hozzátette, hogy felindultságában cselekedett, amikor megpillantotta az újságírót. Most azt is megtiltották számára, hogy belépjen az operaházba.

A koreográfus az új előadásának szünetében ment oda Hüsterhez, hogy kérdőre vonja a nőt, mit keres ott. Goecke azzal fenyegetőzött, hogy kitiltja a kritikust az operaházból, valamint azzal is megvádolta, hogy ő a felelős azért, hogy a színházlátogatók felmondták tagsági előfizetésüket. A verbális támadás után, pedig elővett a zsebéből egy zacskó kutyaürüléket, és a tartalmát az arcába nyomta. A támadás után a kritikus egyből egy Hannover központjában lévő rendőrőrsre hajtott, ahol bejelentette az esetet.

Az 50 éves koreográfus, aki a hágai királyi konzervatóriumban tanult, 2019 óta a hannoveri balett-társulat igazgatója. Tacskója Gustav eddig mindenhova elkísérte őt, Párizsban még a tacskókért rajongó, monacói Karolina hercegnővel is együtt vacsorázott egyszer. A német média szerint a vasárnapi támadáshoz használt kutyaürüléket is ő produkálta az incidens előtt alig néhány perccel.

Az operaház művészeti igazgatója, Laura Berman később nyilvánosan is bocsánatot kért a kritikustól, majd vasárnap közölte, hogy kivizsgálják az esetet, mielőtt döntenének a további lépésekről. A Goecke felfüggesztéséről szóló döntést végül hétfő délután jelentették be, órákkal a közlemény kiadása után.

A Német Újságírók Szövetségének alsó-szászországi elnöke, Frank Rieger elítélte a támadást, ami szerinte „nem más, mint a sajtószabadság elleni támadás”. A FAZ pedig vezércikkben számolt be az esetről, amit „a szabad, kritikus művészeti értékítéletünkkel szembeni megfélemlítési kísérletnek” minősítettek. Szerintük az incidens a fizikai erőszak megdöbbentő módszerével azt mutatja meg, amit művészeti körökben gyakran gondolnak és mondanak a kritikákról és a kritikusokról.

(TheGuardian/444/para)