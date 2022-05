Szlovákiába érkezett Richard Sulík meghívására a milliomos Geissen-család, akik valóságshow-juknak köszönhetően váltak ismertté a szlovák tévénézők körében

Nem látták ott az újságírók Richard Sulík gazdasági minisztert, aki meghívta őket. Bár várta őket, a késés miatt nem tudott maradni, el kellett mennie egy megbeszélésre.

Sulík később több programmal is kedveskedett a családnak. Péntek este Pozsony-Óvárosban vacsoráztak, majd a gazdasági miniszter szombaton több programot is szervezett a Geisseneknek, megmutatta nekik többek között a parlamentet, sőt a pozsonyi várat is.

Magyar vonatkozása is van a hírnek, ugyanis Onódi János szlovákiai magyar driftversenyző elvitte autójával a családot vasárnap egy körre a Slovakiringen.

A Geissenek – A milliomosok nehéz élete egy német valóságshow, egy német milliomos család életéről szól. A német RTL II televízió sugározza, jelenleg a 20. fejezet fut (az RTL II adása Szlovákiában is elérhető egyes televíziós műsorszolgáltatókon keresztül). A sorozat Szlovákiában is sikert aratott, 2012 óta a TV JOJ sugározza. (Wikipédia)

Nový Čas/para