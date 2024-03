A szívtranszplantáción átesett férfi bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe - ő él a legtöbb ideje átültetett szívvel (VIDEÓ)

Több mint 39 éve él vele, bár betegségének eredeti prognózisa hat hónapot adott neki.

Erről a TASR számolt be hétfőn a Reuters hírügynökség információi alapján.

- jelentette ki az 57 éves férfi, akinél 17 éves korában kardiomiopátiát diagnosztizáltak. Ez a szívizom betegsége, amely megnehezíti a vér pumpálását az egész testben. Bert azt állítja, hogy ő a bizonyíték arra, hogy még átültetett szívvel is lehet sokáig élni.

