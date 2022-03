Szívszorító, ahogy egy kislány a Jégvarázs slágerét énekelve deríti jobb kedvre az embereket egy óvóhelyen

A kislány egy ukrajnai óvóhelyen rejtőzik sokakkal együtt, és most néhány derűs pillanatot okozott számukra azzal, hogy elénekelte a Jégvarázs c. rajzfilm egyik slágerét.

A Let It Go c. dal szövege egyébként a szabadságról és az elhagyatottságról szól, ami egy további szívszorító réteget ad a kislány produkciójának.

Magyarul Legyen hó-ként fordították

