A szellentéseit árusító TikTok-sztár szellentős NFT-ket kezdett el pénzzé tenni

A rajongóinak nem kell aggódniuk, mert a szellentéseit nem helyettesíthető tokenként, közismertebb nevén NFT-ként fogja eladni.

Stephanie Matto, aki a TikTokon rengeteg követőre tett szert, azt mondja, nemrégiben gyomorszövődményei miatt kórházba kellett mennie, mert annyi rostban gazdag ételt evett, hogy több szelelntést "termeljen",

„Azt hittem, agyvérzésem van, és ezek az utolsó pillanataim”

– mesélte Matto a brit Jam Pressnek a kórházba kerüléséről.

"Túlzásba vittem"

- tette hozzá.

Stephanie tavaly novemberben kezdett üvegekbe szellenteni és online árulni "azokat", és dokumentálta a TikTokon az általa fogyasztott ételeket, hogy fenntartsa a puffadását, például babot, fehérjemuffint és tojást evett. Állítólag hetente nagyjából 50 ezer dollárt keresett jövedelmező vállalkozása révén, azonban egy időp után nagy lett a feszültség.

„Nem beszéltem az orvosaimnak a tégelyben lévő szellentésekről, de az étrendemről igen. Világossá tették, hogy nem agyvérzést vagy szívrohamot tapasztaltam, hanem nagyon erős fájdalmaim voltak a felgyülemlett gázok miatt”

– mondta a Jam Pressnek.

„Azt tanácsolták, hogy változtassak az étrendemen, és vegyek be egy gázcsökkentő gyógyszert, ami gyakorlatilag véget vetett a vállalkozásomnak”

– mesélte Stephanie.

Míg félig visszavonult a szellentős üzlettől, az NFT-k világát kutatja, ahol rajzfilmeket árul a szellentős üvegeiről.

Elindított egy weboldalt, ahol 5000 "szellentős üveh NFT-t árulnak 0,05 éterért, ami a jelenlegi árfolyamon körülbelül 191 dollárt jelent.

Matto új webhelye azt állítja, hogy a virtuális szellentős tégelyek közül 100 beváltható lesz valós szellentős tégelyekre, tehát nem úgy tűnik, hogy teljesen feladja a bizniszt. További 70 token váltható be használt bugyira, és 30 token váltható be Matto néhány használt fehérneműjére is.

„Ezek az NFT-k ugyanolyan szépek, egyediek és ritkák, mint a valódi szellentésem! Gyakorlatilag érezni a képernyőn keresztül, hogy milyen kellemesek. Csak használd a fantáziádat!"

- áll a honlapján közzétett üzenetben..

Stephanie Zoom-találkozókat, sőt mentorálást is kínál mindenkinek, aki hozzá hasonló vállalkozást szeretne létrehozni. Az üzleti vállalkozását erőt jelentő lépésnek tekinti, még akkor is, ha az online trolloktól némi negatív figyelmet kapott.

„Még halálos fenyegetéseket is kaptam, az emberek azt mondták nekem, hogy véget kell vetnem az életemnek, és így tovább. Mindent megteszek, hogy ne reagáljak ezekre az emberekre, és azt adjam nekik, amit akarnak, vagyis a figyelmet”

– mondta a Jam Pressnek.

Gizmodo/para