Százezer eurós kártérítést is kaphat a pornóbotrányba keveredő szlovák modell

Szlovákiát és Csehországot is sokkolta a hír, miszerint pornóvideót terjesztenek Andrea Verešováról . A szlovák modell akár 100 ezer eurós kártérítésben is részesülhet.

Az interneten megjelent egy pornóvideó, amelyen állítólag a 40 éves szexi szlovák modell és férje szerepel. Verešová szerint viszont egy összevágott felvételről van szó, az ügyben a rendőrséghez fordult.

„Manapság semminek sem lehet hinni. Semmi sem valóságos. Sajnálattal állapítottam meg, hogy megjelent egy hamis videó, amelynek célja, hogy rossz színben tüntessen fel engem és a férjem. Ezért úgy döntöttünk, hogy büntetőfeljelentést teszünk” – írta Instagram-oldalán a modell, aki 50 ezer eurót kínál annak, aki segít leleplezni az elkövetőt.

Marek Benedik ügyvéd a Nový Čas-nak elmondta, hogy ha a videó hamis, úgy az elkövető megsértette a személyiségi jogokat, amiért akár kétéves szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügyvéd szerint a kárvallottak ilyen esetben kártérítést is követelhetnek, ami elérheti akár a 100 ezer eurót is.



(Čas.sk)