Szavazati jogot kéne adni az állatoknak - de csakis olyan ügyekben "dönthetnének", ami érinti őket

Amint az IFLScience portál beszámolt róla, ennek a koncepciónak azonban változnia kell a tudósok szerint, akik szerint az állatoknak szavazati jogot kell adni az őket érintő kérdésekben.

Az Analysis folyóiratban megjelent érdekes tanulmányt Ioan-Radu Motoarcă, az Amerikai Rowan Egyetem filozófiaprofesszora készítette. Ebben kijelentette, hogy az állatoknak szavazati jogot kell adni.

- jelentette ki a kutatás szerzője.

Motoarcă tisztázta, hogy ezt az elméletet nem kell szó szerint érteni. A rendszer inkább személyeket nevezne ki, akik szavaznának az állatok nevében.

Korábban már volt ilyen eset. Például 2018-ban az Állatjogi Védelmi Alap keresetet nyújtott be egy 8 éves ló nevében az orvosi költségek behajtására. Kártérítést kértek tulajdonosától, Gwendolyn Verchertől is, aki korábban bűnösnek vallotta magát hanyagság vádjában. Hasonló módon Motoarc szerint az állatok is szavazhattak emberi meghatalmazotton keresztül.

Motoarcă azt javasolja, hogy az állatok szavazását korlátozzák olyan dolgokra, amelyek közvetlenül érintik őket.

- mondta.

The Oregon Court of Appeals has issued its long-awaited opinion in Justice v. Vercher, which sought recognition of animals' legal personhood in a lawsuit brought by ALDF on behalf of a neglected horse. Justice lost. We'll be seeking review by the Oregon Supreme Court. A thread. pic.twitter.com/2axg7ToM2Y