Súlyosan megsérült az izraeli-palesztin háborúban a Netflixen látható Fauda sorozat egyik főszereplője

A palesztin Gázai övezetben zajló harcokban súlyosan megsérült a Netflix streaming szolgáltatása által is bemutatott Fauda sorozatból ismert Idan Amedi izraeli színész - írja a Nový Čas .

A Faudában Amedi Sagi szerepét játszotta, a terrorellenes egység egyik tagját. Idan ben Tova tartalékosként ment harcolni a palesztin Gázai övezetbe a háború első napjaiban.

Szolgálatáról Instagram-fiókjában írt, novemberben egy videót posztolt ott a következő megjegyzéssel együtt:

"Ez nem egy jelenet a Faudából, ez a való élet".

Hozzátette: ő és társai motiváltak, és "bosszút akarnak állni" a Hamász palesztin radikális mozgalom tagjain.

Miután Amedit megsérült, a palesztin enklávéból egy Tel ha-Shomer város kórházába szállították, ahol jelenleg is kezelik. Élete nincs veszélyben – jelentette a The Times of Israel (TOI) hírportál a színész apjára hivatkozva.

November közepén a Gázai övezetben meghalt Matan Meir tartalékos őrmester, aki civil életében a Fauda című sorozatot forgató produkciós csoportban dolgozott.

