Sokkolta a szülőket újszülött gyermekük látványa - ritka genetikai anomáliával született a csöppség (FOTÓK)

Az orvosok szerint a kislány ritka genetikai rendellenességgel született, de a családja úgy véli, valójában egy reinkarnálódott hindu istennő – olvasható a New York Postban.

Dholagarh Devi egy híres istenség, akinek temploma a gyermek születési helyének közelében található. A szobrok Dholagarh istennőt többkezes lányként ábrázolják.

A baba édesanyja, a 25 éves Sarju Devi el van ragadtatva kislánya különlegességétől. Bátyja azt mondta a helyi médiának:

Az apuka, Gopal Bhattacharya, aki rendőrtisztként dolgozik, állítólag örül, hogy ilyen gyermeke született.

