Soha ne csússz túl magasra! Légy te is Romana!

Az egykori teniszezőnő gyakran jár a Tátrába, korábban azzal is felhívta magára nemcsak követői, de a hatóságok figyelmét is, hogy egy tátrai patakban pancsolt, majd eldicsekedett vele a közösségi oldalán. Most a tátrai lombkoronasétányon kirándult, és azt üzente a magasból, "never get too high or too low", ami tulajdonképpen azt jelenti, soha ne kerülj túl magasra vagy túl mélyre.

Ő viszont megtette azt a szívességet, hogy lefordította követőinek, akik esetleg nem értik. A fordítás viszont elég sajátosra sikeredett, azt írta szlovákul, "nikdy neklesajte príliš vysoko alebo príliš nízko", ami lényegében annyit tesz, hogy soha ne csússz túl magasra vagy túl mélyre.

(Topky.sk)