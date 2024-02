A Slota-korszak hagyatéka: titkos helyiségre bukkantak a zsolnai városháza padlásán

Az önkormányzat most a városháza átfogó rekonstrukciójára készül, így a Slota-korszak több maradványa is feledésbe merül, többek közt a titkos bár is.

A privát szórakozóhelyre nem jutott be akárki, az ugyanis az ülésterem felett kapott helyet. A jelenlegi polgármester a hivatalba lépését követően fedezte fel.

Akad egy másik „titkos” tér is a zsolnai városházán, konkrétan az alagsorban. A „katakombában” hűtőszekrényt, bárpultot, bárszékeket és üres üvegeket találtak.

(tvnoviny.sk)