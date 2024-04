Ha eddig nem csukta le a vécékagyló fedelét, mostantól tegye meg - sok kellemetlenséget megelőzhet ezzel

A LADbible portál szerint a kellemetlenségeket csak a vécé fedelének lecsukásával lehet megelőzni

Dr. Karan Raj a TikTokra feltöltött videón keresztül hívta fel a figyelmet minderre.

"Valahányszor nyitott fedéllel húzod a WC-t, tomboló hulladékvulkán keletkezik"

- mondta követőinek.

Elmondása szerint az öblítéskor mikroszkopikus hulladék kerül a levegőbe.

A "dühöngő hulladékvulkán" ezután a WC közvetlen közelében lévő összes tárgyra, például fogkefére és törölközőre is rászáll. Ráadásul a WC-aeroszol "néhány percnél tovább" a levegőben marad. Szakértők szerint ez az E. coli baktériumok által okozott betegségek terjedéséhez is vezethet, amelyek húgyúti fertőzéseket vagy akár agyhártyagyulladást is okozhatnak.

Dr. Raj azt állítja, hogy a WC fedelének lecsukásával megelőzhetőek a kellemetlenségek, sőt, a betegségek is Azt is tanácsolja, hogy a fogkefét és a törölközőt a lehető legtávolabb tartsuk a vécétől.

Refresher.sk/para