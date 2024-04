Vérmérgezéssel került kórházba a világhírű német színész - súlyos állapotban van a lába

„14 napja vagyok kórházban antibiotikumokkal kezelnek, mert augusztus óta nem gyógyult meg a sérült lábam. Megütöttem a sípcsontomat, ami miatt seb keletkezett, és a kórokozók bejutottak a szervezetembe”

– nyilatkozta a Bildnek.

Azóta úgynevezett "nyitott lába" volt, és állapota folyamatosan romlott. Fennállt annak a veszélye is, hogy elveszíti a sérült lábát. A seb annyira begyulladt, hogy az orvosok amputációt fontolgattak. A következő napokban ezért további vizsgálatoknak vetik alá - mágneses rezonanciát, doppler-szonográfiát és ultrahangot alklamaznak.

Saját szavai szerint azonban a színész jelenleg sokkal rosszabbul érzi magát. „Csütörtök este belázasodtam” – ismerte el, hozzátéve, hogy gyermekei Lilli, Luna és Valentin azonnal eljöttek hozzá Mallorcára, hogy támogassák őt ezekben a nehéz időkben. Súlyos állapota ellenére azonban úgy gondolja, hogy részt vehet a The Ministry of Ungentlemanly Warfare közelgő New York-i premierjén, amelyben ő játssza az egyik főszerepet. Az orvosok azonban nem nagyon ajánlják ezt.

